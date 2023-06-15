رابط الاستعلام عن قبض تكافل وكرامة 2023

ارتفعت معدلات البحث عن رابط استعلام عن قبض تكافل وكرامة 2023، بالتزامن مع موعد الصرف اليوم الخميس 15 يونيو وهو الموعد الشهري الثابت.

استعلام عن قبض تكافل وكرامة 2023

نوضح في التقرير التالي رابط استعلام عن قبض تكافل وكرامة 2023 وقيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة بنسبة 25%.

ويتيح الاستعلام عن قبض تكافل وكرامة 2023 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي ادخل هنا

اكتب الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة

اضغط كلمة استعلام لمعرفة قبض تكافل أو كرامة

قيمة معاش تكافل وكرامة 2023

في مارس الماضي، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن زيادة قيمة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 25 % للمستفيدين الذي يصل عددهم لأكثر من 5 ملايين مستفيد وتم صرف معاش “تكافل وكرامة” من أبريل الماضي.

يصبح قبض تكافل وكرامة للأسر المستفيدة 625 جنيها بدلًا من 500 جنيه.

ويصبح قبض تكافل وكرامة للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 562.5 جنيهًا بدلا من 450 جنيهًا.

ويصبح قبض تكافل وكرامة للأيتام 437.5 جنيه بدلا من 350 جنيه.



الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

لمن يرغب في الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، التوجه إلى مكتب الخدمات الاجتماعية بالقرب من محل سكنه وتقديم الأوراق التالية:

صور بطاقة الرقم القومي

صور قسيمة الزواج أو الطلاق

صور شهادة ميلاد لجميع أفراد الأسرة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب المقيدين جامعياً.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.