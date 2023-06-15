الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط استمرار الحصول على الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم وضع مشروطية لاستمرار الحصول على الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.

 

واشارت الوزارة، إلى أن المشروطية تستهدف الاهتمام بصحة الأم والطفل والتي تستدعي زيارة الوحدة الصحية للام والطفل 4 مرات سنويا لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية ، وأن تصل نسبة حضور الأطفال بالمدارس 80% من الحضور الطبيعي، بالإضافة إلى عدم الزواج المبكر لأقل من 18 سنة.

 

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بلغ 5.2 مليون أسرة بما يضم أكثر 22 مليون شخص.

 

تطور أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي من 2015 إلى 2023

 1.795 مليون مستفيد فى 2014 - 2015

2.452 مليون مستفيد فى 2015 - 2016

3.443 مليون مستفيد فى 2016 - 2017

3.627 مليون مستفيد 2017 - 2018

3.188 مليون مستفيد 2018 - 2019

3.628 مليون مستفيد فى 2019- 2020

3.800 مليون مستفيد فى 2020- 2021

4000 مليون مستفيد 2021 - 2022

4.740 مليون مستفيد + 600 ألف أسرة تدعمهم جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بإجمالي 5,2 مليون أسرة بما يشمع 22 مليون فرد فى 2022- 2023

ارتفاع موازنة الدعم من 3.4 مليار إلى 31 مليارا

تطور موازنة الدعم النقدي من 2015 -2024 بالمليار جنيه

3.4 مليار جنيه عام 2014 -  2015

6.7 مليار فى 2015 - 2016

9.1 مليار فى 2016 - 2017

12.2 مليار فى 2017 - 2018

16.8 مليار فى 2018 - 2019

17.7 مليار فى 2019 - 2020

18.5 مليار فى 2020 - 2021

19 مليار فى 2021 - 2022

الأطفال بالمدارس أعداد المستفيدين الرعاية الصحية الأولية الرعاية الصحية الدعم النقدي الزواج المبكر

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