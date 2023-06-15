الحوار الوطنى.. أهالى سيناء: المحافظات الحدودية تحتاج لمزيد من التوعية بثقافة ريادة الأعمال

قال محمود فهمي، الممثل عن أهالي سيناء ورئيس كيان شباب المحافظات الحدودية، أن ملف تمكين الشباب من أهم الملفات التي أولتها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا على مدار السنوات الماضية.

وشدد "فهمي" خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب بالحوار الوطني، على أهمية تنمية وعي الأهالي والمواطنين فى المحافظات الحدودية ومختلف المحافظات حول ثقافة ريادة الأعمال خاصة المناطق النائية.

وطالب بتفعيل نظام الشباك الواحد وتقديم تسهيلات حقيقية للشباب، مُشيرًا إلى أن المحافظات الحدودية تحتاج لمزيد من التوعية لتشجيع الشباب ومتابعة مشروعاتهم.