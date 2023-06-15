الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. أهالى سيناء: المحافظات الحدودية تحتاج لمزيد من التوعية بثقافة ريادة الأعمال

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمود فهمي، الممثل عن أهالي سيناء ورئيس كيان شباب المحافظات الحدودية، أن ملف تمكين الشباب من أهم الملفات التي أولتها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا على مدار السنوات الماضية.

وشدد "فهمي" خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب بالحوار الوطني، على أهمية تنمية وعي الأهالي والمواطنين فى المحافظات الحدودية ومختلف المحافظات حول ثقافة ريادة الأعمال خاصة المناطق النائية.

وطالب بتفعيل نظام الشباك الواحد وتقديم تسهيلات حقيقية للشباب، مُشيرًا إلى أن المحافظات الحدودية تحتاج لمزيد من التوعية لتشجيع الشباب ومتابعة مشروعاتهم.

المحافظات الحدودية الحوار الوطنى هجرة غير الشرعية تمكين الشباب تشجيع الشباب ريادة الأعمال نظام الشباك الواحد محافظات الحدود

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