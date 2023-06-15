خطة سفر الحجاج على متن رحلات مصر للطيران (إنفوجراف)

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران برئاسة المهندس يحيي زكريا عن خطة وجدول رحلاتها للجسر الجوي لنقل الحجاج المصريين خلال موسم الحج الحالي وذلك عبر مجموعة من البيانات "إنفوجراف".

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مصر للطيران أنه ومن المقرر أن يتم نقل 35000 ألف حاج خلال الموسم بإجمالي 150 رحلة طيران علي خطوط مصر للطيران منها 78 رحلة يتم تيسير إلى "جدة" و72 رحلة للمدينة المنورة وتتضمن فئات الحجاج 5300 من حجاج الهيئات الاجتماعية التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي "8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد 10000 حاج من حجاج الترانزيت 11000 حاج من حجاج القرعة.

وأشارت مصر للطيران إلى أن عدد الحجاج المغادرين علي الرحلات الخاصة يبلغ 10000 حاج يتم نقلهم علي متن 31 رحلة جوية بخط سير 10 رحلات لجدة و21 رحلة إلى المدينة المنورة.

كما أوضحت مصر للطيران أن فئات الرحلات الخاصة تتضمن نقل 3000 حاج من دولة فلسطين و7400 حاج من دولة مالي.

وكان الطيار محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية قد أكد أن هذا العام يعد أكبر تشغيل لنقل حجاج مدينة باماكو عاصمة مالي مما يعكس ثقة حكومة دولة مالي التي اختارت مصر للطيران ناقل رسمي لها أمام جميع سلطات الطيران المدني.

كما أنه لأول مرة يتم تشغيل هذه الرحلات مباشرة من دولة مالي إلى المملكة العربية السعودية مما يوفر الوقت والجهد على ضيوف الرحمن حيث تستغرق الرحلة نحو 7 ساعات بعد تقليل فترة الترانزيت والانتظار مما جعل لمصر للطيران الأفضلية بين العديد من شركات الطيران الإفريقية التي تقدمت بطلب لنقل حجاج باماكو عاصمة مالي.