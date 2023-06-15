الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مارجريت أنور: أكثر المشكلات التي تواجه ريادة الأعمال الجاهزية التكنولوجية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالبت مارجريت أنور، مدير مشروع إيكو سيستم، بتخصص مكان واحد لريادة الأعمال، وإيكو سيستم يعتبر مثال واقعي لهذا الطلب حيث تم تدشينه بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ورعاية 598 ابتكار حتى الآن.

وأضافت خلال جلسة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال بالحوار الوطني، أن أكثر المشكلات التي تواجه ريادة الأعمال الجاهزية التكنولوجية خصوصا للشركات الصغيرة.

وتابعت: وجود مكان واحد لريادة الأعمال يوفر مسارات للابتكارات حيث رصدنا مشكلات أخرى تتمثل في عدم الوصول إلى الجهات الداعمة بشكلٍ وافٍ خصوصًا في المحافظات.

الحوار الوطنى تمكين الشباب دعم وتمكين ريادة الأعمال لشركات الصغيرة

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