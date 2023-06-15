لجنة الشباب بالحوار الوطني: ملف ريادة الأعمال من أهم الملفات التي وجب الاهتمام بها

أكد المشاركون في لجنة الشباب في الحوار الوطني على أن ملف ريادة الأعمال من أهم الملفات والتي وجب الاهتمام به بشكل أكبر.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال والمدرجة على لجنة الشباب في الحوار الوطني.

في البداية أكد قال النائب احمد فتحي مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، أن الشباب لديهم تساؤلات كثيرة، وكانت أولاها هل الحوار الوطني هيحقق المطالب التي نحتاجها، لافتاً أنه منذ عام 2016 حدثت طفرة كبيرة في مجال الشباب، لافتاً إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أن عام 2019 هو عام الشباب والذي يهدف إلي معرفة مطالب الشباب.

وأكد مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي اهتمامًا كبيرا للشباب، لافتًا إلى أن ملف ريادة الأعمال يعد من أهم الملفات حيث كان الشباب لديهم تخوف وقلق من بدأ أي مشروع.

فيما قال العامري فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق، إنه لابد أن يكون للشباب الخريجين كتاب تعريفي لكيفية بداية حياتهم سواء المهنية أو الشخصية وحتى الزواج، فهناك الكثير من الشباب لديهم القدرة على إثبات أنفسهم ولكن ليس لديهم من يوجههم.

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الشباب ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، قانون الشباب عبارة قانون جمعيات عمومية ومراكز الشباب، ولكن لابد أن يكون قانون الشباب مهمته الشباب ومشاكلهم وليس منشآت الشباب ونواديهم.

وقال إسلام أبو ليلة ممثلًا عن حزب الدستور والحركة المدنية، إن من أهم مهام رائد الأعمال هو التفكير فى حل المشكلات الموجودة بالسوق وسد الفجوات التي تنتج عن نقص سلعة أو خدمة معينة ولكن توجد العديد من المعوقات التي تواجه ريادة الأعمال في مصر.

كما أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن لدينا ثروة قومية خارج مصر، حيث يوجد 12 مليون مصري بينهم 7 مليون شاب يجب الاستفادة منهم.

وذكر أن هناك نماذج مصرية ملهمة في ريادة الأعمال والمشروعات المختلفة، والأمر يتطلب التواصل بشكل كبير معهم، وهذا ما تسعى له وزارة الهجرة، ولكن يجب التواصل بشكل أكبر معهم للاستفادة من خبراتهم وتعليمهم ومشروعاتهم الملهمة.

كما تقدم بعددًا من التوصيات أبرزها تعزيز التنسيق بين كافة المؤسسات البحثية، إطلاق مبادرة لريادة الأعمال وإنشاء معهد افتراضي لريادة الأعمال، ووضع دليل تنظيمي حول عمل حاضنات الأعمال، مؤكدًا ضرورة خروج قانون المصريين للخارج.

وقالت سامية بيبرس عضو مجلس الأمناء لمجلس الشباب المصري أن جلسة اليوم والمتعلقة بشأن دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم بملف ريادة الأعمال هامة للغاية وتتواكب مع رؤية الدولة لتمكين الشباب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية معقبة: "نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة".

ونوهت أن الدولة مهتمة بريادة الأعمال فيما يخص تمكين الشباب حيث أطلقت العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال ومنها مبادرة البنك المركزي بتوفير متين مليار جنيه للمشروعات الصغيرة بفائدة لا تتعدى 5% وايضا مبادرات التنمية المحلية كمهنتك مستقبلك.

وتابعت أن الدولة اهتمت بالمشروعات الصغير في الريف، موضحة أنه من المهم تعريف الشباب بما تقوم به الدولة فيما يتعلق بتمكين الشباب بملف ريادة الأعمال.

فيما قال عمرو الشافعي ممثل حزب الاشتراكي المصري إن مصر تبنت العديد من المبادرات حول ريادة الأعمال ومنها مبادرة (ابدأ)، مؤكدا أن دور ريادة الأعمال في دفع صناعات العديد من القطاعات الأخرى، فيجب الاهتمام بالتعليم الجيد من أجل أن يكون لدينا مناخ جيد لريادة الأعمال.

وأضاف عماد البناني رئيس المجلس القومي للشباب الأسبق، إن دعم الابتكار والتميز لمختلف الفئات وخاصة الشباب وذوي الهمم وريادة الأعمال أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن الشباب يواجه العديد من المعوقات في الحصول على الوظائف المختلفة.

وأكد رئيس المجلس القومي للشباب الأسبق، أهمية تمكين الشباب من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتنمية مهارتهم وتعزيز مشاركتهم الوطنية، وأوصى بضرورة تصحيح النظم التعليمية، ومطالبة القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للشباب، ودعم التدريب الداخلي وتفعيل آليات التمكين المهني، مقترحا إقامة برامج للشباب لتوعيتهم بمناخ ريادة الأعمال، وتنمية قدرات ذوي الهمم بشأن إقامة شركات ريادة أعمال، وإطلاق حملات توعية لذوي الهمم بملف ريادة الأعمال.

فيما أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدولة لم تقم أي تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فى تولي الولاية العامة أو مناصب بعينها، موضحًا أن وزير المعارف الأسبق كان عميد الأدب العربي، طه حسين، حيث تولى منصبًا وزاريًا وهي سلطة تنفيذية.

وأشار فوزي خلال كلمته بلجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه كان على رأس مجلس الدولة المستشار نبيل مرغم وكان مصاب إصابة بصرية أفقدته البصر ومع ذلك تولي المنصب، مؤكدًا أننا نسير على هذا النهج وأن الدولة المدنية الحديثة كلها عدالة ومساواة ولنا في رسول الله أسوة وقدوة حسنة".