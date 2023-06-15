مندوب السودان: اعتداءات الدعم السريع ضد المدنيين خلفت واقعًا مؤلمًا في دارفور

قال مندوب السودان الحارث إدريس، الخميس، إن الحظر المفروض على تسليح القوات المسلحة قيد جهود حفظ الأمن، مطالباً بممارسة أقصى درجات الضغط على الدعم السريع لوقف انتهاكاتها.

أضاف مندوب السودان في جلسة لمجلس الأمن حول بلاده، أن الميليشيات بمساندة الدعم السريع اختطفت والي غرب دارفور وقامت بتصفيته، كما أن ولاية غرب دارفور شهدت أحداثا مؤسفة.

أضاف أن اعتداءات الدعم السريع ضد المدنيين خلفت واقعا مؤلمًا في دارفور، كما أن اعتداءات الدعم السريع في الجنينة وزالنجي ونيالا مستمرة.

تابع مندوب السودان أن أكثر من 350 ألف نازح من دارفور استقروا في مخيمات محلية، 113 ألف نازح من السودان وصلوا الى تشاد.

وأضاف رصدنا محاولات لتهريب سلاح نوعي مضاد للطائرات لصالح الدعم السريع، معلناً عن اعتقال متمردي الدعم السريع على الحدود وأبلغتنا بذلك.

واستمرت الحرب المدمرة في السودان في الشهر الثالث يوم الخميس حيث بلغ عدد القتلى قرابة 2000 شخص وبعد مقتل حاكم اقليم في منطقة دارفور النائية.