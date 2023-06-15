الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 5 سنوات لعامل نظافة سرق طفلًا بالإكراه فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز إبراهيم رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل قمامة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بعد اتهامه في واقعة سرقة طفل بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبدالمعطي هاشم روحيا والمستشار أمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبدالحليم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 25866 لسنة 2022 جناية قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بسرقة المجني عليه "ح. ا. ع" تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنه حال سير المجني عليه "ح. ا. ع" 11 عامًا، ليلًا بالطريق العام، قام المتهم "ف. ا. ن" عامل نظافة، اعترض طريقه وحالت محاولته الفرار منه سقط أرضًا بقضيب الترام فقام المتهم بسرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه وأشهر سلاح أبيض وأصابه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة هاتفه المحمول.

وفر هاربا وتحرر محضر بالواقعة وإلقاء القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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