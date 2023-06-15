الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتي يهدي درع الأمانة العامة لمندوب مصر في الأمم المتحدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أهدى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، درع الأمانة العامة إلى السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة؛ تقديرًا لمجهوداته الكبيرة والتنسيق الرائع لزيارة المفتي للأمم المتحدة.

وعبر المفتي عن امتنانه وشكره لحسن الاستقبال والتعاون البناء لإنجاح زيارته إلى الأمم المتحدة، التي فتحت آفاقًا جديدة من التعاون وتبادل الخبرات من أجل مكافحة خطابات الكراهية والفكر المتطرف في العالم أجمع.

وقام المفتي بزيارة الولايات المتحدة حيث شارك في فعاليات "منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب" الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كما التقى عددًا من الشخصيات من بينها: الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومجيل موراتينوس، الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وفلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب.

الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتا الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام السفير أسامة عبد الخالق

الأكثر قراءة

تقارير صحفية: محمد صلاح بديلًا لـ ميسى فى باريس سان جيرمان

مصرع شخص غرقا فى نهر النيل بقنا

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: تطوير الميناء نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية

ضبط ربع طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

الأهلى يتفوق على "البايرن" فى تصنيف أندية العالم: ماذا عن الزمالك؟

ما هي سفينة "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري بميناء الإسكندرية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى