المفتي يهدي درع الأمانة العامة لمندوب مصر في الأمم المتحدة

أهدى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، درع الأمانة العامة إلى السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة؛ تقديرًا لمجهوداته الكبيرة والتنسيق الرائع لزيارة المفتي للأمم المتحدة.

وعبر المفتي عن امتنانه وشكره لحسن الاستقبال والتعاون البناء لإنجاح زيارته إلى الأمم المتحدة، التي فتحت آفاقًا جديدة من التعاون وتبادل الخبرات من أجل مكافحة خطابات الكراهية والفكر المتطرف في العالم أجمع.

وقام المفتي بزيارة الولايات المتحدة حيث شارك في فعاليات "منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب" الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كما التقى عددًا من الشخصيات من بينها: الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومجيل موراتينوس، الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وفلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب.