متحدث "الصحة": هناك توجيه واضح بالإنصات لكل مقترحات جلسة الصحة بالحوار الوطنى

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه من حسن حظ ملف الصحة أن تأتي جلسة لجنة الصحة فى الحوار الوطنى بعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأمس أنه سيصدق على جميع مخرجات الحوار الوطني التى فى نطاق صلاحياته طبقًا للدستور والقانون.

وأضاف حسام عبدالغفار، خلال كلمة له بالجلسة التى تعقدها لجنة الصحة في الحوار الوطني، أن هناك توجيهًا واضحًا وصريحًا من وزير الصحة بالإنصات التام لكل المقترحات وكل ما يقال فى جلسة الصحة بالحوار الوطنى، والدراسة المتعمقة لكل التوصيات التى تخرج من هذه الجلسات.

ولفت إلى أن كل ما تم طرحه في الجلسة يجمعه عامل مشترك واحد وهو الإسراع في تنفيذه، مؤكدا أن هذا يعنى أن الحكومة تعمل على كل الملفات.

وعن أزمة الحضانات والعنايات المركزة، أشار إلى أن هناك أكثر من ١٦ ألف عناية مركزة ما بين قطاع حكومى وخاص، موضحًا أن المشكلة الحقيقية أننا نستخدم الرعاية المركزة كأنها قسم داخلى، متابعًا: "لو طورت تقديم الخدمات فى الأقسام الداخلية سنرى أن حجم الاحتياج للعناية المركزة قل، وهذا ما نعمل عليه الآن".

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن معدل الولادات القيصرية بلغ 82 %، مضيفًا: "الولادة القيصرية سلوك اختيارى ومعناه أن كل الذى يولد قيصرى يدخل حضانة".

وطالب عبدالغفار بتقليل الولادة القيصرية لتأثيرها السلبى على وجود الحضانات والعنايات المركزة، لافتا إلى أن هناك قناعة لدى السيدة الحامل أن القيصرية أسهل، وبالتالى تم العمل على متابعة دقيقة لأسباب الولادة القيصرية، وعمل حملات توعوية للأضرار الصحية للأم التى تولد قيصري، مضيفًا: "بناء على ما تم قلت النسبة، وحظرنا ومنعنا إجراء أى ولادات قيصرية بالمستشفيات الحكومية غير المبررة، مشكلة الحضانات في مصر انتهت خلال آخر شهرين".

وعن أزمة أسرة العنايات المركزة، أشار إلى أن هناك ضغطًا شديدًا على العناية المركزة بسبب تحويل المرضى الذين من المفترض أن يتواجدوا فى العناية المتوسطة فى الداخلى للعناية المركزة.