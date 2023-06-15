الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الإنجيلية: المركز المصري للدراسات قيمة فكرية كبيرة وحالة وطنية خاصة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على رأس وفد أعضاء الحوار العربي الأوروبي، في زيارة خاصة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وكان في استقبال رئيس الإنجيلية والوفد المرافق الدكتور عبد المنعم السعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال كلمته عبر رئيس الإنجيلية عن اعتزازه بدور المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على المستوى الفكري التحليلي، بجانب الدور الوطني التوعوي، وقال "زكي": "المركز المصري للدراسات قيمة فكرية كبيرة وحالة وطنية خاصة، كما نحتاج إلى هذا النموذج المحترف، لتقديم رؤى استراتيجية وتحليل علمي لقضايا تهم الدولة المصرية".

ومن جانبه؛ رحب الدكتور عبد المنعم السعيد برئيس الإنجيلية وبأعضاء الحوار العربي الأوروبي، معبرًا عن سعادته بالزيارة وقال: "تربطني علاقة قوية بالحوار الأوروبي وكانت أولى إصداراتي حوا الحوار العربي الأوروبي، كما أقدّر الدور الدولي الذي يقوم به منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، وله تاريخ طويل من الحوارات الدولية".

وقد افتتح أمس الدكتور القس أندريه زكي، فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، بمشاركة سعادة السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وسعادة السفير هاكان إمسجارد، سفير السويد في مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين، وأعضاء الحوار العربي الأوروبي من ١٧ دولة:  "مصر والسعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".

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