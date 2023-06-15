"الصحة العالمية": إنفاق المصريين على الصحة 59%.. وخليل يرد: تقترب من 70%

قال الدكتور جاسر جاد الكريم، ممثل منظمة الصحة العالمية، ومنسق النظم الصحية في مكتب الشرق مصر، إن هناك جهودا حثيثة من الدولة المصرية لإصلاح أوضاع المنظومة الصحية والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف جاد الكريم، خلال كلمته في اجتماع لجنة الصحة بالحوار الوطني اليوم، أن إصلاح أوضاع المنظومة الصحية موضوع معقد وقديم، وهناك محاولات قديمة لإصلاح النظم الصحي منذ عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان الأسبق.

وتابع: "هناك قيادة سياسة في مصر حكيمة تعمل على إصلاح الأوضاع الصحية، بدأت خطواتها منذ دستور ٢٠١٤ بزيادة نسب الإنفاق على الصحة وإقرار قانون التأمين الصحي الشامل".

وأشار إلى أن جملة إنفاق الأفراد في مصر في القطاع الصحي انخفضت من ٦٢٪ إلى ٥٩٪.

وعقب المقرر المساعد للجنة الصحة دكتور محمد حسن خليل، موضحًا أن هذه النسبة لا تعني أن نسبة الإنفاق الحكومي ٤٠%، مشيرا إلى أن النسبة المتبقية تتضمن اشتراك التأمين الصحي وهو من الجيب، وأنظمة اختيارية من التأمين الصحي، موضحا أن إنفاق الأفراد على الصحة تقترب من ٧٠%.