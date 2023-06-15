أندريه زكى: العيش المشترك يؤسس على قبول الآخر واحترام حق الاختلاف

هنأ القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الدكتور محمد مختار جمعة، وقيادات وعلماء وزارة الأوقاف والشعب المصري بعيد الأضحى، لافتًا إلى مشاركة وزير الأوقاف في مؤتمر الدين والسلام، الذي سيعقد أغسطس القادم، ويشارك فيه الأئمة والشيوخ والقساوسة والواعظات.

وأكد زكي خلال لقائه بوزير الأوقاف، في ديوان عام الوزارة، الخميس، أن وزير الأوقاف ليس فقط وزيرًا سياسيًّا ولكنه فقيه ومجدد في العالم العربي والإسلامي لمواقفه الكثيرة والشجاعة في قضايا التجديد، فمواقفه سند لكل صناع السلام.

كما أكد أن أهمية هذا اللقاء تكمن في وجود هذه المجموعة من المشاركين الأوروبيين والعرب في المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، وأن يلتقوا مع وزير الأوقاف وأن يسألوه أسئلة هامة حول العيش المشترك، وأن يسمعوا رأي مسئول سياسي وفقيه مجدد له وجهات نظر واضحة ومحددة، فنحن ندعو إلى العيش المشترك.

وأوضح أن العيش المشترك يؤسس على قبول الآخر واحترام حق الاختلاف، ما نتفق عليه يؤيد العيش المشترك، وما نختلف فيه يحترم بعضنا البعض.