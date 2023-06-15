بينهم طفلة.. مصرع وإصابة 3 إثر إطلاق نار من مجهول بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأُصيب 2 آخرون بينهم طفلة على خلفية قيام مجهول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته أمام مقر الجوازات بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد قيام شخص مجهول بإطلاق أعيرة نارية من أمام مقر الجوازات بمدينة أبوتيج ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، والدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج وبالفحص والمعاينة، تبيّن مصرع المدعو "حسن. ص. ع."- 40 سنة، ومقيم مركز ساحل سليم مصاب بـ6 طلقات متفرقة بالجسد وإصابة المدعو "عزت . ص . م" 30 سنة ومقيم مركز أبوتيج ومصاب بطلق ناري بالكتف وإصابة الطفلة "جنة . ع . ع"- 9 سنوات ومقيمة قرية مجريس ومصابة بجروح طفيفة بالجسد وفر الجاني هارباً مستقلاً "توك توك" كان في انتظاره.

وتم فرض كردون أمني في المنطقة ونقل الجثمان إلى مستشفى أبوتيج المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والمصابين لتلقي العلاج اللازم.

ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة أبوتيج جهودهم لمعرفة أسباب وقوع الحادث والجاني ومتابعة خط السير وهروب الجاني وتفريغ الكاميرات لمعرفة أماكن اختبائه لسرعة ضبطه وإحضاره.