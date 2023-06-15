هناء سرور: افتتاح الرئيس السيسي محطة تحيا مصر يحول مصر إلى مركز تجارة عالمى

أشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان بافتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأعمال التطوير في الميناء، إضافة إلى مراسم رفع علم مصر على السفينة وادي الملوك.

وقالت الدكتورة هناء سرور أن ما نشاهده على أرض الواقع من إنجازات ضخمة ومشروعات تنموية يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد حرصه على مواصلة مسيرة التنمية وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن أنها تؤكد على قدرة الدولة في تخطي هذه الأزمة.

وأضافت عضو لجنة الصحة أن محطة تحيا مصر هي المشروع الأكبر والأهم التي تشهده الموانئ المصرية بشكل عام وميناء الإسكندرية بشكل خاص؛ حيث سترفع المحطة من تصنيف الميناء عالميا و ستحول مصر إلى مركز تجارة عالمى ، مضيفة أن ملف الموانئ من الملفات الحيوية التي تهتم بها القيادة السياسية، والتي تشهد حراكا غير عادي خلال الفترة الأخيرة، لما تمثله من أهمية قصوى للدولة واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي، فهي بمثابة نقطة التحرك الأولى للتجارة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح، اليوم الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأعمال التطوير في الميناء، إضافة إلى مراسم رفع علم مصر على السفينة وادي الملوك.

وتعتبر المحطة من أهم مشروعات تطوير الموانئ البحرية مشروع إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية حيث بدأ التحدى الكبير فى الربع الأول من عام 2020 مع بداية جائحة كورونا وعلى الرغم من القيود التى فرضتها الجانحة بدأت أعمال إنشاء المحطة بنقل كمية 12 مليون متر مكعب من الرمال النظيفة الصالحة من داخل البحر بواسطة الكراكات العملاقة لإنشاء المحطة التى تتراوح أعماقها من 14 إلى 17.5 متر وتمثل اليابسة فيها نسبة 15% من إجمالى مساحة المحطة وقد استغرقت مدة الردم 10 أشهر.