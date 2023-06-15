مصرع سيدة وطفلها صعقاً بالكهرباء فى أسيوط

لقيت سيدة وطفلة مصرعهما صعقًا بالكهرباء، إثر سقوط سلك كهربائي من أحد أعمدة الإنارة بالمياه بإحدى المناطق الزراعية بالكولة الشرقية التابعة لعزبة عمار بقرية المطيعة دائرة مركز أسيوط.

كان قد تلقي اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالكولة الشرقية التابعة لعزبة عمار بقرية المطيعة بمركز أسيوط بسقوط سلك كهربائي من عامود إنارة بإحدى المناطق الزراعية بالمياه، مما أدى لوفاة سيدة ونجلها "طفل".

على الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ والدكتور محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والأستاذ أحمد ثابت، نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط سلك كهربائي من عامود إنارة، مما أدى إلى صعق طفل يدعي "عبده. م. ع"، 6 سنوات، بالكهرباء وأثناء محاولة والدته المدعوة "سميحة . م . ع"، 35 سنة، نجدته لقيت مصرعها.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى أبوتيج المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.

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