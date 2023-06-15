ضبط ربع طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، من ضبط أحد محال السوبر ماركت بحي ثالث وبه كمية تقدر بـ١٢٠ زجاجة مياه غازية ومربى ولبن منتهية الصلاحية، وضبط ربع طن تقريبًا من زيت طعام مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير ٩٣ محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها ٣٦ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ١٨ محضرًا عدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر، وعدد ٩ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري"، وعدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن المخازن، وعدد ٥ محاضر إدارة بدون ترخيص (عدم إصدار فواتير).

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٢ محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٢ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٩ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضر توقف عن الإنتاج.

من جهته، أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، شن حملات بشكل مستمر على جميع أنحاء محافظة الإسماعيلية لضبط الأسواق أولًا بأول، مشددًا على الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب في السلع الغذائية.