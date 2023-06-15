الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط ربع طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

زيت طعام
زيت طعام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، من ضبط أحد محال السوبر ماركت بحي ثالث وبه كمية تقدر بـ١٢٠ زجاجة مياه غازية ومربى ولبن منتهية الصلاحية، وضبط ربع طن تقريبًا من زيت طعام مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير ٩٣ محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها ٣٦ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ١٨ محضرًا عدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر، وعدد ٩ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري"، وعدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن المخازن، وعدد ٥ محاضر إدارة بدون ترخيص (عدم إصدار فواتير).

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٢ محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٢ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٩ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضر توقف عن الإنتاج.

من جهته، أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، شن حملات بشكل مستمر على جميع أنحاء محافظة الإسماعيلية لضبط الأسواق أولًا بأول، مشددًا على الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب في السلع الغذائية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

الأكثر قراءة

مذكرة تفاهم بين "إيتيدا" و"فاليو" لإطلاق أكاديمية تدريب في مجال الأنظمة المدمجة بصناعة السيارات

مصرع شخص غرقا فى نهر النيل بقنا

تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "التعليم" للقصة القصيرة بقنا

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح جريمة مقتل سيدة الأزبكية

انطلاق حملة نظافة شاملة ورفع كافة المخلفات بمنطقة الشادر في أسيوط

محافظ أسيوط: توريد 124 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى