الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير محطة "تحيا مصر": ميناء الإسكندرية سينافس الموانئ العالمية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

رحب كريستوف كساسان، المدير التنفيذي لمحطة "تحيا مصر"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح المحطة.

وقال المدير التنفيذي لمحطة "تحيا مصر" خلال استماع الرئيس السيسي لشرح مفصل عن المحطة أثناء جولته التفقدية اليوم، إن محطة "تحيا مصر" أضافت لميناء الإسكندرية وتجعله ينافس جميع الموانئ العالمية، مشيرًا إلى أن ما يزيد تميز المحطة قربها من قناة السويس.

وأضاف أن مساحة محطة "تحيا مصر" تتكون من 58 هيكتور، وحجم التداول سنويًا 1.5 حاوية و2 مليون بضائع عامة، بالإضافة إلى 100 ألف مركبة.

وتابع:"لأول مرة نشهد رحلات منتظمة بحاويات ترانزيت، عندنا رحلة إسبوعية تأتي محطة تحيا مصر من آسيا وتنزل حوالي ألف حاوية وتأتي مراكب آخرى تأخذها إلى البحر المتوسط".

وأردف:"لدينا في المحطة 1062 حاوية مبردة وهذا ليس موجودًا في الموانئ الأخرى أو المحطات، وهذا يتيح لنا تصدير المنتجات المصرية بجودة عالية".

محطة تحيا مصر افتتاح محطة تحيا مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ميناء الإسكندرية

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