محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية في عدد من المشروعات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الشامل للريف “حياة كريمة”.

ووجه محافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود المبذولة ، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة ، والبدء فى تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية للأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى بأنه تم القيام بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بقرية وادى النقرة لخدمة 18 ألف نسمة موزعين على 6 قرى فرعية ونجع ، مشيراً إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسبة 100%.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم حصر المشروعات التى قاربت على الإنتهاء والتى تراوحت نسب التنفيذ فيها ما بين 95% إلى 98 % وتضم مشروعات إنشاء وحدة الإسعاف والمطافئ والمجمع الخدمى والزراعى حيث تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل من أجل نهو جميع الأعمال المتبقية وخاصة أعمال توصيل الصرف الصحى وتركيب المحولات الكهربائية وغيرها من التشطيبات النهائية من أجل البدء فوراً فى التسليم الإبتدائى لها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت.

كما كشف المهندس ناجح مصطفى بأنه خلال الجولة الميدانية تم أيضاً تفقد مشروع توصيل خطوط وشبكات الإنحدار للصرف الصحى بالقرية بنسبة 90 % ، فضلاً عن تفقد مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى ، توصيل خطوط وشبكات الفايبر والإتصالات والغاز الطبيعى ، وأيضاً رصف الطريق الرئيسى توشكى / وادى النقرة وذلك بنسبة 60 % لكل مشروع.