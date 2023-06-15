رئيسة مؤسسة النون: نطالب بإنشاء جهاز مخصص لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت منى عزت، رئيسة مؤسسة النون لرعاية الأسرة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر متنوعة من حيث رأي المال، قدرتها على استيعاب العمال، وتلك القطاعات تتأثر بشكل مباشر بالأزمات المحلية والعالمية.

- تحديات المشروعات الصغيرة

وأكدت منى عزت، خلال إلقاء كلمتها بجلسة المحور المجتمعي للحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن تلك المشروعات تواجه بعض التحديات المتمثلة في أنه لا توجد دراسات تسويقية معتمدة تشير إلى حجم السوق المصري لاستيعاب المشروعات، افتقار الدراسات التسويقية، عدم وجود عمالة مدربة، عدم وجود قانون موحد للتعاونيات.

- رعاية المشروعات الصغيرة

وأضافت في حديثها، أنه يجب أن يكون داخل مناهج التعليم مواد لدراسة الاقتصاديات الجديدة مثل الاقتصاد الأخضر، كما يجب أن يكون هناك لجنة موجدة ومخصصة في إدارة تلك المشروعات، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمشروعات غير المسجلة.