"حماة الوطن" يُطالب بضرورة وجود تعريف موحد لريادة الأعمال

قال المهندس كريم إمام، أمين الشباب بحزب حماة الوطن، إنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الجمهورية الجديدة، أنه هناك بعض المشاكل التي تواجه ريادة الأعمال والشباب والتي لابد من إيجاد الحلول لها ومنها.

وأشار أمين الشباب بحزب حماة الوطن، إلى دعم وتمكيل الشباب وذوي الهمم في ريادة الأعمال، المندرجة ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني: إنه هناك بعض المؤسسات لايوجد لديها التفرقة بين صاحب المشروع وريادة الأعمال، لافتًا إلى أنه لا بد من أن يكون هناك تعريف موحد لريادة الأعمال.

وأضاف "إمام"، أن المشكلة الثانية تتمثل في ضعف التأهيل لريادة الأعمال ووحود قصور في طريقة التسويق لريادة الأعمال، في ظل سهولة الوصل إلى الشباب المستهدف من خلال الانترنت.

وأشار إلى أن المشكلة الثالثة هي هجرة العقول لدول أخرى، تستغلها بشكل صحيح.

واستكمل أن مشكلة الضرائب والتأمينات، تمثل في الوعي الضريبي للشباب الذي لا يعلم كيف يدفع للدولة في ظل أنه يدرك أهمية هذه الضرائب وليس لديه أي مشكلة في الدفع لكنه لا يعرف الطريقة الصحيحة، مطالبا بتحويل سياسة الترهيب من الضرائب إلى سياسة التحفيز لان هذا حق من حقوق الدولة والشباب مقتنع به.

ونوه بأن مشكلة دمج ذوي الهمم مكفولة في قانون رقم ١٠ في ٢٠١٥. مطالبا بتأسيس المجلس الأعلى لإبتكار وريادة الأعمال مع ضرورة تفعيل قاعدة بيانات موحدة وضرورة الاستثمار في العنصر البشري ووجود قنوات فاعلة، وتأسيس معرض سنوي دائم بين أصحاب الشركات والقطاع الخاص.