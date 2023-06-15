الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مدخل منطقة بحر البقر (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مدخل منطقة بحر البقر، والذي شهد تطويرًا ورفع كفاءة على أعلى مستوى، ضمن خطة الارتقاء بالطرق والمحاور في حي الجنوب.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن مدخل منطقة بحر البقر شهد تطويرًا للمرة الأولى من نوعه، ويأتي ضمن عدد من المشروعات القومية العملاقة التي شهدها حي الجنوب، وعلى رأسها تنفيذ محطات رفع الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق.

وأشاد محافظ بورسعيد بأعمال تطوير الطريق، والذي يخدم العديد من المشروعات الجديدة التي شهدتها المنطقة مؤخرا  ،  في إطار خطة المحافظة للارتقاء بكافة المجالات وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني بورسعيد في جميع الأحياء،  وتنفيذا لخطوات "حياة كريمة"  التي تبنتها القيادة السياسية لتحقيق أفضل مستوى معيشي للمواطنين.

وحاز حي الجنوب ببورسعيد على نصيب كبير من المشروعات القومية في كافة القطاعات، ضمن أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، ووجه محافظ بورسعيد الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على التنمية الغير مسبوقة في محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة والتي جعلت من المدينة الباسلة قاطرة التنمية لمصر بأكلمها.

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الارتقاء أعمال تطوير الجهات التنفيذية الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطن

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