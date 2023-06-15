الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نجاح "يوم 13".. شريف منير يتعاقد على فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

شريف منير
شريف منير

يعيش النجم شريف منير حالة من النشاط السينمائي الكبير، وذلك بعد نجاح فيلمه الأخير "يوم ١٣" والذي تخطت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنيه، حيث يستعد حالياً للتحضير لتصوير فيلمه الجديد والذي سيحمل اسم "ليه تعيشها لوحدك"، وبدأ مؤخرا صناع العمل في البروفات الرسمية له، على أن ينطلق التصوير فور انتهاء عيد الأضحى.

 فيلم "ليه تعيشها لوحدك" سيبدأ التصوير به بعد عيد الاضحى مباشرة ، و تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي ، وسيشارك في البطولة كلا من خالد الصاوي وسلمي أبو ضيف ونخبة من نجوم الفن، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم تمهيداً لبدء تصوير أول مشاهده بعد عيد الأضحى مباشرة، وتدور أحداث العمل فى اطار اجتماعى رومانسى.

ويعرض للنجم شريف منير حالياً فيلم "يوم 13" الذى انطلق فى موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني ، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، أحمد داود، دينا الشربيني ، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الرعب والتشويق، حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3d.

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