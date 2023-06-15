307 مشروعات باستثمارات 7 مليارات جنيه خلال عام في الإسماعيلية

استعرض اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعلية، العديد من المشروعات أقيمت في محافظة الإسماعيلية خلال العام الأخير، والمدرجة ضمن خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال العام المالي 2023/2022، وبلغت 307 مشروعات بقيمة استثمارية 7 مليارات جنيه بزيادة 29.6% عن العام المالي الماضى، وذلك بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة الريف المصري والقرى المحرومة من الخدمات طوال السنوات الماضية، والذي يعد مشروع القرن الحقيقي لما تشهده القرى من تغيير فعلي.

تعرف على قيمة الاستثمارات في محافظة الإسماعيلية خلال العام المالي 2023/2022

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه وفقاً لمخططات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن محافظة الإسماعيلية شهدت العديد من الاستثمارات على رأسها استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 44.3%، يليه قطاع التعليم العالى والبحث العلمى بقيمة 807.4 مليون جنيه بنسبة 11.5%، ويخص قطاع الصحة 740.3 مليون جنيه بنسبة 10.6% ثم التنمية المحلية 617.5 مليون جنيه بنسبة 8.8%، ثم قطاع الاسكان 554 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 17%.



وأضاف بشارة أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الإسماعيلية فى خطة 2023/2022، والتى تتمثل فى رصف طرق محلية بحوالى 207.4 مليون جنيه إلى جانب توجيه 65 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية فى هذا القطاع 157 مشروعًا.