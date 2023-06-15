الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يُغادر مطار مراكش.. وفيتوريا يمنح اللاعبين راحة مسائية «صور»

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر

غادرت بعثة منتخب مصر الأول، مطار مراكش في طريقها للعودة إلى  القاهرة، عقب الفوز في مباراة غينيا أمس بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024. 

وتأهل منتخب مصر الأول رسميًا لنهائيات بطولة الأمم الافريقة كوت ديفوار 2024، بعدما احتل قمة المجموعة برصيد 12 نقطة متفوقًا على غينيا صاحب المركز الثانى برصيد 9 نقاط.

 يرافق البعثة في العودة جمال علام رئيس اتحاد الكرة، خالد  الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.

من جهته؛ قال محمد غرابة مدير المنتخب، إن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر منح اللاعبين راحة باقي اليوم من التدريبات والمعسكر ، على أن ينتظموا في المعسكر مساء اليوم الخميس للمبيت بفندق الإقامة، استعدادًا لمباراة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.

بعثة منتخب مصر التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية مصر تفوز على غينيا محمد صلاح موعد مباراة مصر وجنوب السودان الودية

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