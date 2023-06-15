الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جمال الكشكي: الرئيس السيسي وعد بالتصديق على كل مقترحات الحوار الوطني

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجميع سعيد بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، ومتابعته لكل التحضيرات والجلسات والكواليس.

وأضاف خلال كلمة له ضمن الجلسة الأولى لمناقشة قضية الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي (حكومي - خاص - أهلي) المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الصحة والتعليم أهم ما يشغل كل بيت مصري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، وعد بالتصديق على كل مقترحات الحوار إذا ما نحتاجه هو التمسك بالفرصة والخروج بروشتة لعلاج أوجاع الصحة المستمرة منذ نصف قرن وأكثر.

وطالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الخبراء وأهل المعرفة من قيادات الصحة بتقديم رؤية لما نحتاجه لتطوير قطاع الصحة في القرى والنجوع وتوفير ما يحتاجه المواطن من مستشفيات وعلاج وغيره.

التأمين الصحي الشامل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرعاية الصحية القري والنجوع المحور المجتمعي بالحوار الوطني امناء الحوار الوطني جمال الكشكي

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