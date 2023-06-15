"الإحصاء": 49.6 % انخفاضًا في قيمة العجز بالميزان التجاري خلال شهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية مارس 2023.

وبلغت قيـمة العجز فـى الميزان التجارى 1.96 مليار دولار خلال شهر مارس 2023، مقابل 3.89 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 49.6٪.

وأظهرت مؤشرات التجارة الخارجية انخفاض قيمـة الصادرات بنسبة 34.6٪، حيث بلغـت 3.75 مليار دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 5.72 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجع ذلك الى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلع وأهــمها: (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 67.9٪، أسمدة بنسبة 54.0٪، ملابس جاهزه بنسبــة 25.3 %، البترول الخام 50.5٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 0.7%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 23.2٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 87.3%، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد او صلب بنسبه 25.1%).

أما فيما يخص الواردات انخفضت قيمتها بنسبة 40.6 ٪ حيث بلغت 5.71 مليار دولار خلال شهـر مارس2023، مقابـل 9.61 مليار دولار، لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلع وأهمهـا: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.2%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبــة 65.2 %، قمح بنسبة 41.9 %، مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبــه 38.7%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: ( منتجـات البتــرول بنسبـة 17.4%، الغاز الطبيــعى بنسبـة 28.1 %، خامــات الحديــد ومركزاتها بنسبـة 0.6 ٪، الفحم بأنواعه بنسبة 0.7 %).