مزرعة غليون بكفر الشيخ.. أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

تزخر محافظة كفر الشيخ بالعديد من المشروعات القومية العملاقة والتي وضعت المحافظة بقوة على خريطة الاستثمارات العالمية والإقليمية والمحلية، ولعل أبرز تلك المشروعات التي مثلت نقلة نوعية في تاريخ المحافظة والتي تم تنفيذها خلال الـ 9 سنوات الماضية هو مشروع "مزرعة غليون" للاستزراع السمكي والذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه عام 2017.

وتعد مزرعة غليون السمكية، أكبر مزرعة سمكية ليس في مصر فقط بل وفي الشرق الأوسط والتي أنشات بتكلفة تجاوزت الـ 14 مليار جنيه، وتقع على الطريق الدولي الساحلي، وتتبع مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبري، ووحدات زراعة مكثفة، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

تعد الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية أحد أبرز الكيانات الوطنية التي أنشئت حديثًا، بهدف تنمية الثروة السمكية في مصر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الاستزراع السمكي، وأهمها إنشاء المدينة السمكية الصناعية "غليون" بكفر الشيخ.

ويهدف هذا المشروع الضخم في المقام الأول إلى سد الفجوة الغذائية في قطاع الأسماك، كما يسهم المشروع بنسبة كبيرة في الحد من الهجرة غير الشرعية، خاصة أن محافظة كفر الشيخ تتصدّر محافظات مصر في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من الشباب، كما يعمل في المشروع ٥ آلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى عمالة غير مباشرة تصل إلى ٣٠ ألف عامل.

وأيضًا تسهم إنتاجية مشروعات الشركة في تخفيض واردات الأسماك بنسبة ٢٧٪ تقريبًا، وتنتج أنواع عالية الجودة من أسماك الجمبري والبوري لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًّا وتصدير الفائض، كما تم وضع حد لمشكلات الصيد الجائر في البحار، ومحاربة صيد الزريعة ببحيرة البرلس، وتوفير منطقة إنتاجية متميزة للأسماك من أجل الاستهلاك المحلي والتصدير، تكون مخصصة لاستزراع الأسماك البحرية ذات الجدوى الاقتصادية العالية والقيمة الغذائية المرتفعة لابتعادها عن أي مصادر تلوث بحيث تصل إلى المستويات العالمية.