جامعة المنوفية تشارك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شاركت جامعة المنوفية في فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور أحمد أبوبكر مدير عام شئون البيئة بديوان عام محافظة المنوفية.

واستعرضت المبادرة عددًا من المشروعات البيئية الصديقة للبيئة، ومنها: مشروع استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج صبغات صديقة للبيئة ذات جودة وقيمة اقتصادية مرتفعة دون الإضرار بالبيئة، مشروع تنفيذ وتطوير السجاد اليدوي، ومشروع التدوير الذكي للمخلفات- الجراج الذكي- والأدوات الذكية لمساعدة المكفوفين- الروبوت التعليمي الذكي للأطفال، ومشروع إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي، ومشروع تصنيع وابتكار ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد، مشروع إعادة تدوير المخلفات الغذائية واستخدامها في علاج الأمراض الناشئة عن الأكسدة.

وفي ضوء ذلك، أكد "شرف" مدى حرص الجامعة على المشاركة في مثل هذه المبادرات المتميزة من خلال المشاريع التي تقدمها جامعة المنوفية، والتي تعكس قيمة الكوادر الرائدة داخلها وما تمثله الجامعة في كونها محل الخبرة داخل المحافظة بما تحتويه من خبرات وخبراء في مجالات غاية في الأهمية والدقة التي تمتاز بجودة تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع كجزء من مشاركتها الفعّالة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.