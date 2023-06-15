الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تسير 19 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام اليوم

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران، اليوم الخميس، 19 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلات القاهرة - جدة، و7 رحلات القاهرة- المدينة، ورحلتين برج العرب - المدينة، لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة السياحة والأثار وحجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والقليوبية ومرسى مطروح وتضامن القاهرة وجنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية والفيوم والسويس ومرسى مطروح والشرقية والترانزيت وحجاج دولة فلسطين وحج أفراد وأجانب وتأشيرات العمل

وأعلنت مصر للطيران، عدة إرشادات خاصة للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة، من المطارات المصرية، كالتالي:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.
- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

وكان قد أكد الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، بدء مصرللطيران في تشغيل جسر جوي من مطار باماكو عاصمة دولة مالي مباشرة إلى مطار المدينة المنورة لنقل 7400حاج من حجاج دولة مالي على متن 24 رحلة خاصة بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9Dreamliner والمعروفة باسم “طائرة الأحلام” المزودة بكل وسائل الراحة والرفاهية، وتستمر هذه الرحلات في مرحلة الذهاب حتى 18 يونيو الجاري، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو اعتبارا من 3 يوليو المقبل.

 

مصر للطيران رحلات القاهرة حجاج بيت الله الحرام ووزارة الصحة وزارة التضام وزارة السياحة والآثار حجاج

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