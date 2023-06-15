الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريقين فى محل وكافيه فى إمبابة والعجوزة بالجيزة

حريقين
حريقين

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل كافيه فى شارع محمد طلعت في منطقة العجوزة بالجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

كما سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل محل بشارع الأقصر في منطقة إمبابة دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريقين، الأول داخل كافيه فى العجوزة ومحل فى إمبابة، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى بمحيط الحرائق لمحاصرتهما ومنع امتدادهما وتمت السيطرة عليهما بالكامل.

رجال الحماية المدنية كافيه شارع محمد طلعت منطقة العجوزة محل منطقة إمبابة غرفة عمليات

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