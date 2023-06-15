الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم معرض ملابس لدعم 200 أسرة بقرية ساقية المنقدى في المنوفية

معارض ملابس بالمجان
معارض ملابس بالمجان في المنوفية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على (200) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرية ساقية المنقدي في مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأكد إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدًا أن المستفيد من هذا هم الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مُصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار شعبان، إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

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