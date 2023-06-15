ضبط حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات، من ضبط حداد "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية؛ لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدائرة المركز.

وبتفتيش الورشة، عُثِرَ بداخلها على 17 قطعة سلاح ناري عبارة عن: "2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، عدد 11 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة "- مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية - كمية من مخدرى "الحشيش - الشابو" - مبلغ مالى - ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، والمضبوطات حيازته بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.