جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم (صور)

نظمت جامعة عين شمس احتفالية اليوم العالمى للتبرع بالدم داخل حرم كلية الطب جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إيمان عمر رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية، وأشرف على التنظيم ا.م.د داليا ضياء الدين سالم الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية و منسق برنامج التبرع التطوعى الدائم 5 for 1.

وعلى هامش الاحتفال واستكمالا لانطلاق برنامج 5 for 1 والذي يهدف لتوفير 5 متبرعين لكل مريض من مرضى أمراض الدم والفشل الكلوي والأورام وزرع النخاع، والذين يحتاجون لنقل الدم بصفة مستمرة من متبرعين منتظمين حتى لا يتكون لديهم أجسام مضادة يصعب معها توفير دم آمن لهؤلاء المرضى، ولهذا الغرض تم عمل مسابقة بمشاركة سبعة فرق من خمس مدارس للتنافس على أفضل حملة إعلانية لحث المجتمع على التبرع و نشر ثقافة التبرع التطوعى الدائم

وقد تكونت لجنة المحكمين من

ا.د.سلوى يوسف أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية ورائد طب نقل الدم.

ا.د. دينا فاروق ابو زيد وكيل كلية الإعلام لخدمة المجتمع و تنمية البيئة و مسؤول المركز الاعلامى جامعة عين شمس.

ا.د.عبير عطية سعد الدين أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية و مشرف بنك الدم الرئيسى بمستشفيات جامعة عين شمس

ا.م.د نهلة احمد سليمان الأستاذ المساعد بقسم اللغة الفرنسية كلية التربية.



وقام بالترجمة كرستينا سمير المدرس المساعد بقسم اللغة الفرنسية كلية الألسن



وشملت الاحتفالية ايضا القاء كلمات تسلط الضوء على الدور الفعال لبنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس والرؤية المستقبلية لمدينة عين شمس الطبية.

و قد حضر الاحتفالية لفيف من أساتذة من مختلف الأقسام الأكاديمية والاكلينيكية من الجامعات المختلفة والقوات المسلحة على رأسهم ا.د.شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس، ا .د. فكرى جبران استاذ طب نقل الدم طب قناة السويس، ا.د. محسن الالفى استاذ أمراض الدم طب الأطفال، ا.د. رشا رفاعى عميد كلية طب جامعة حلوان، عميد طبيب محمد البدوي محمد مدير بنوك دم القوات المسلحة.

وقد تم توزيع شهادات تقدير لجميع الطلبة المشاركين وتسليم الكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى.

جدير بالذكر أن هناك جزء ثانى للمسابقة يعتمد على تطبيق الحملة الإعلانية الفائزة بالمركز الأول و قياس مردود هذا التطبيق عن طريق جذب أكبر عدد من المتبرعين المتطوعين الدائمين.

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