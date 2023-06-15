"التعليم" تتيح الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطلاب فى الخارج

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للطلاب المصريين في الخارج، الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني الرسمى للوزارةhttps://sabroa -register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F.

وكان قد ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام المالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، وموقف مبادرة حياة كريمة (المرحلة الأولي)، ومناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وأعضاء مجلس الإدارة.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات والخبراء اساتذة الجامعات ذوى الخبرة، كما أشاد الوزير بالدور البناء والتنموي الذى تقوم به الهيئة فى عملية بناء وإحلال وتجديد المدارس.

وقال الدكتور رضا حجازي إن الوزارة تعمل على إيجاد حلول للحد من كثافة الفصول، كما تبذل الوزارة جهودا مكثفة بهدف زيادة المعدلات السنوية لعدد الأبنية التعليمية؛ لمواجهة هذه الكثافات.

وأشار الوزير إلى أن حصص المشاهدة لقنوات مدرستنا تعد إحدى الإضافات الهامة التي طبقتها الوزارة هذا العام، موجها هيئة الأبنية التعليمية بالعمل على توفير قاعات مناسبة لفترات المشاهدة وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الوزارة تهتم بالمدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصري منذ مرحلة الطفولة، فضلا عن اهتمامها بجذب الطلاب للمدرسة بما يسمح بإتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وتطرق الوزير إلى المدارس المصرية الدولية (IPS)، مشيرا إلى أنها تقدم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج من المدارس، نظرا للإقبال الشديد عليها.

وأشار الوزير إلى أنه في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فإن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات والمتغيرات الحالية التي تستلزم التخلي عن النظم التقليدية والاستراتيجيات وآليات العمل المعتادة، وذلك بمواكبة المدارس للتحول الرقمي بتصميم مبانى مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.