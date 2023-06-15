الرئيس السيسى: إضافة 18 كيلو أرصفة للميناء تحتاج سنوات للتنفيذ

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تمنح فرصا لكل المستثمرين في تشغيل المشروعات.

وقال الرئيس السيسي، تعقيباً على كلمة وزير النقل، كامل الوزير، بافتتاح ميناء الإسكندرية: "لما كنت أطلب من مستثمر واحد إنه ييجي ويعمل الحاجة شيء، وإن أقول للناس عندي مكان جاهز للشغل حاجة تانية، وفي النهاية بامنح الفرصة لمشغلين آخرين لو كانوا مهتمين ييجوا يتفضلوا، والكلام ده هتلاقوه في الإسكندرية وأبوقير والعريش وجرجوب والسخنة".

وأضاف: "كي تتحقق الرؤية الخاصة بتطوير الميناء لا بد من تحويل الدولة من حال لحال، مع الاستفادة من موقعها وبذل الجهد في التخطيط والتنفيذ"، مشددا على ضرورة مشاركة الحكومة ووضع برنامج لبناء القدرات للاستفادة من موقعنا.

وأشار السيسي إلى أن إضافة 18 كيلو أرصفة للميناء تحتاج سنوات للتنفيذ، لكن الإنجاز في أقل وقت يضغط على الموارد.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي تسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة أحجام التداول فيه، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات في المجال البحري، ونقل الخبرات والدراية بكيفية العمل من الشركاء العالميين إلى العامل المصري.

وتعد المحطة متعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، وتبلغ مساحتها 545 ألف م2، بأطوال أرصفة 2500 م، وأعماق تصل إلى 17.5 م، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف وحدة من البضائع سنويًا.