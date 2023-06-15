الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: نقلنا 900 شقة لـ بشاير الخير بمليار جنيه عشان نطور ميناء الإسكندرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة فهم العناء الذي تكبدته الدولة المصرية لتطوير ميناء الإسكندرية، قائلًا: "عايز أفكر الناس لما نيجي نعيد ضبط الموضوعات في بلادنا كان منها ميناء الإسكندرية أو ميناء دمياط، معملناش ميناء في أرض فاضية، ولكن عملناه في أرض أهدرت حدودها وضاعت معالمها".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية،: "تم نقل 900 شقة لمنطقة بشاير الخير بقيمة مليار جنيه، ولازم الناس كلها تعرف إننا عملنا الحاجة في ظروف مش عادية خالص".

وتابع الرئيس: "ميناء دمياط وحجم قضايا التحكيم نتيجة أحداث 2011، بقول الكلام ده كله عشان المستثمرين يعرفوا أنهم بيحطوا إيديهم في إيدين دولة بتكافح عشان تحط نفسها على خريطة الدنيا".

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي ميناء الإسكندرية بشاير الخير

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