فحص وعلاج 1126 مريضًا في قافلة جامعة سوهاج الطبية بقرية كوم غريب

انطلقت قافلة جامعة سوهاج الطبية العلاجية والتوعوية المجانية إلى قرية كوم غريب، بمركز طما، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، حيث تم خلالها فحص وعلاج ١١٢٦ مريضًا، وذلك بالتعاون مع حزب "مستقبل وطن".

صرّح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، وقال إن هذه القوافل تقدم خدمات طبية وعلاجية مميزة للأهالي غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وخاصة في المناطق النائية بالمحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه خلال فعاليات القافلة تم مناظرة ١١٢٦ مريضًا، مضيفًا أنه تم تحويل ٤١ حالة إلى المستشفى الجامعي، وذلك لاستكمال الفحوصات والتدخلات الجراحية اللازمة لهم.

وأضاف الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري، أنه شارك في القافلة نخبة من الأطباء من التخصصات الطبية المختلفة كالباطنة، أطفال، عظام، نساء وتوليد، رمد، روماتيزم، أنف وأذن وحنجرة، جلدية، نفسية وعصبية والأمراض الصدرية.

وأشار الدكتور أحمد فتحي النحاس، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى أن القافلة تضمنت أيضًا عددًا من الندوات التوعية منها التوعية بقضية الزيادة السكانية والأمراض المزمنة كالسكر والضغط، أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، والتوعية بالتغذية السليمة للأم والطفل إلى جانب التوعية بخطورة ختان الإناث والعنف ضد المرأة والطفل وغيرها من القضايا المهمة.