كيف واجهت الزراعة مشروعات نقص الغذاء باستصلاح الأراضي؟

قال الدكتور علي إسماعيل، استاذ الأراضي والمياه بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة والاستصلاح، إن هناك 9 سنوات من الإنجازات مرت على القطاع الزراعي في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة البناء والتنمية.

تلك الفترة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية بشتى المناطق، وساهمت في زيادة معدلات صادرات مصر من المنتجات والحاصلات الزراعية إلى أسواق العالم. وأضاف الدكتور علي إسماعيل أن الجهود الكبيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي كان لها أثر كبير كجزء من المفهوم الإستراتيجي بعيد المدي، وهو ما ظهر أثره الآن في السوق المحلي المصري، حيث تم توفير الخضروات والفواكه بأسعار معقولة في ظل ارتفاع الأسعار غير المبررة من بعض التجار وارتفاع سعر الدولار.

وأوضح إسماعيل أن هناك مشروع استصلاح 4 ملايين فدان في توشكي وشرق العوينات وغرب المنيا وسيناء والدلتا الجديدة، ومشروع 1.5 مليون فدان للريف المصري الحديث، ومشروع 100 ألف صوبة تعادل إنتاج مليون فدان، ومشروع المزارع السمكية وتنمية الثروة السمكية التي تنفذها القوات المسلحة المصرية.

وأضاف إسماعيل أن هناك مشروع تنمية في شمال ووسط سيناء لاستصلاح ما يقرب من 465 ألف فدان بعد إنشاء محطة معالجة بحر البقر بطاقة يومية 5.6 مليون متر مكعب من المياه وسرابيوم بطاقة مليون متر مكعب، ومشروع الدلتا الجديدة بمحور الضبعة شاملاً مشروع مستقبل مصر 500 ألف فدان وجنوب الضبعة 500 ألف فدان من إجمالي 2.2 مليون فدان، والذي يشمل أكبر نهر صناعي بطول 92 كيلو وسدًا كترعة مكشوفة و22 كيلو مواسير مدفونة، ومشروع غرب المنيا 400 ألف فدان يحتضن أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر، ومساحات زراعية في مشروع جنوب الوادي توشكى والعوينات لمساحة تقارب المليون فدان تم استصلاحها وزُرعت فيها ما يقرب من 600 ألف فدان، ومشروع الريف المصري الجديد لزراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان الزراعي، والتي ساهمت الفترة الأخيرة في زيادة إنتاجية مصر من المحاصيل الزراعية، ووفَّرت عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب. إضافة إلى دورها في دعم الاستثمار بهذا القطاع في مختلف المناطق، وإنعاش الاقتصاد الوطني للبلاد.