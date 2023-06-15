الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الإسماعيلية" تطرح اللحوم المجمدة بـ160 جنيها في المنافذ الاستهلاكية

اللحوم المجمدة
اللحوم المجمدة

‏ضخت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أمس الأربعاء، كميات من اللحوم الحمراء المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظة، وبيعها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30٪ مقارنة بالسوق الخارجي، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، إنه تم طرح اللحوم المجمدة البرازيلي داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 160 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن جميع اللحوم يتم الكشف البيطري عليها قبل وصولها للمستهلك.

وفي سياق آخر، عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هنري إبراهيم ومعاون المحافظ للمتابعة، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورؤساء المراكز والمدن ومديري عموم الشؤون المالية والإدارية، والإسكان والموارد البشرية والتخطيط العمراني والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري والحسابات العامة والخاصة، ولجنة التقنين وحساب بيع الأراضي والبيئة؛ لمتابعة تنفيذ قرار اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رقم ٣٨٤ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتوصيات لجنة وزارة التنمية المحلية لتقييم الأداء والمتابعة والتفتيش والوقوف على جهود المحافظة في العديد من محاور العمل.

وتطرقت أعمال اللجنة حينها لعدة موضوعات، منها التخطيط الاستراتيجي والتفصيلي للمحافظة والتفتيش الهندسي والتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء وطلبات التقنين والتصالح والتفتيش المالي والإداري وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالإضافة لمنظومة النظافة بالمراكز والأحياء وكذلك تحصيل الإيرادات والمتأخرات من الوحدات والمحال التابعة للمحافظة.

وكلَّف نائب المحافظ مدير عام الشئون المالية والإدارية برئاسة وحدة الحجز الإداري بديوان عام محافظة الإسماعيلية، ومتابعة عمل الوحدات بالمراكز والأحياء تفعيلًا لما تضمنته توصيات لجنة متابعة تقييم الأداء بإنشاء وحدات حجز إداري بالمراكز والأحياء

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