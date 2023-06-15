الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد هنيدي يستأنف تصوير "الجواهرجي" مع منى زكي

هنيدي
هنيدي

يستأنف الفنان محمد هنيدي، تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي" مع الفنانة منى زكي، خلال أيام قليلة، وذلك بعد تأجيل العمل أكثر من مرة.

وعلمت "الدستور"، أن الفيلم سوف يستكمل تصويره خلال أيام قليلة، بعدما عادت نجمته منى زكي، للعمل مرة أخرى عقب إجازة عيد الفطر، بعد نجاح مسلسلها الجديد "تحت الوصاية".

كما أن من الأمور التي أوقفت التصوير هي وفاة الفنان أحمد حلاوة، الذي كان ضمن أبطال الفيلم، إلا أن مؤلفه عمر طاهر، غيّر في السيناريو بشكل يتيح تواجد الراحل ولا يؤثر غيابه على مشاهد الفيلم وقصته الرئيسية.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ما يؤدي إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

وكان آخر أعمال هنيدي في السينما فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، وحصد إيرادات تجاوزت 36 مليون جنيه وقتها، وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، رحمة أحمد، محمد سلام،  محمود حافظ، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، ومادلين طبر، وكان من تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

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