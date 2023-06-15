الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أستاذ طاقة تثمن جهود الدولة لتثبيت سعر صرف الدولار

الدكتورة وفاء علي
الدكتورة وفاء علي

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة، إن الدولة تتخذ كل الإجراءات لمواجهة التأثيرات السلبية على المواطنين، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم الدولة لسعر الصرف، في إطار محاولات تثبيت سعر صرف الدولار.

وتابعت "علي" لـ"الدستور"، أن هناك مجهود يبذل لسد الفجوة الدولارية، كما أن الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد التي تضاعفت بفعل التبعات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية التي لم تترك دولة كبيرة أو صغيرة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى ٢ تريليون دولار لاستكمال نهجها التنموي، فيما حرص الرئيس السيسي، على التأكيد أنه لولا الشعب المصري العظيم ما نجحت آليات الإصلاح الاقتصادي.

الدكتورة وفاء علي تحرير سعر صرف تحرير سعر صرف الجنية تقليل فاتورة الاستيراد سعر صرف الدولار سعر صرف الجنيه

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