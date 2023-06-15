أستاذ طاقة تثمن جهود الدولة لتثبيت سعر صرف الدولار

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة، إن الدولة تتخذ كل الإجراءات لمواجهة التأثيرات السلبية على المواطنين، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم الدولة لسعر الصرف، في إطار محاولات تثبيت سعر صرف الدولار.

وتابعت "علي" لـ"الدستور"، أن هناك مجهود يبذل لسد الفجوة الدولارية، كما أن الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد التي تضاعفت بفعل التبعات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية التي لم تترك دولة كبيرة أو صغيرة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى ٢ تريليون دولار لاستكمال نهجها التنموي، فيما حرص الرئيس السيسي، على التأكيد أنه لولا الشعب المصري العظيم ما نجحت آليات الإصلاح الاقتصادي.