وزير البترول يبحث مع "هاى روك" زيادة التعاون فى إنتاج الهيدروجين

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع تيم دافيز الرئيس التنفيذي لشركة هاي روك وديريك سوندارز المدير العام للشركة، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في تطبيق تقنية إنتاج الهيدروجين باستخدام البلازما الحرارية، وهي تقنية جديدة لتحويل الغاز الطبيعي إلى أسود الكربون وغاز الهيدروجين بدون انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون.

وأشار "الملا"، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات خفض انبعاثات الكربون والتحول لمصادر طاقة نظيفة منخفضة الكربون والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات التى تقدمها الشركات العالمية في هذا المجال، مشيدًا بالحل المبتكر الذي اقترحته شركة هاي روك لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باستخدام غاز الشعلة، والذي لا يزال في المرحلة التجريبية.

ورحب باستكمال التعاون المشترك مع الشركة في إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة هاي روك على هامش يوم خفض الكربون الذي نظمته وزارة البترول والثروة المعدنية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

من جهته؛ أشار رئيس هاي روك، إلى تطلع الشركة لزيادة التعاون مع قطاع البترول المصري في مجالات خفض الكربون خاصة مشروعات إنتاج الهيدروجين، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تولي أهمية كبرى لهذه المجالات وتتمتع بفرص استثمارية واعدة ولديها من المقومات المهمة في هذا المجال.