الزراعة: انفراجة فى أسعار اللحوم بعد انخفاض أسعار الأعلاف 30%

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك انفراجة في أسواق اللحوم بعد تراجع أسعار الأعلاف بنسبة 30% وعودة دورات التسمين مرة أخرى، حيث تم التنسيق بين الوزارة ومحافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للإفراج عن أكبر كمية من الأعلاف في الموانئ نظرا لأنها تمثل نسبتها 80% في عمليات التسمين وهي تؤثر في ارتفاع وانخفاض أسعار اللحوم والثروة الداجنة.

وقال "سليمان" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن أسعار اللحوم مرتفعة لدى الجزارين ومحلات الجزارة، وهو ما تحاول أن تواجهه الدولة بضخ مزيد من اللحوم في الأسواق، سواء من الأنواع البلدية أو المستوردة، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى أنها تمثل دورة إنتاجية وتأخذ فترة معينة حتى يتم الإنتاج من اللحوم، وتنخفض الأسعار بانخفاض أسعار الأعلاف، وبالتالي تنخفض أسعار اللحوم لدى الجزارين.

وأضاف سليمان أن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع مباحث التموين لمتابعة وصول الأعلاف المفرج عنها إلى مربي الماشية وضبط المتلاعبين منهم وتنفيذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين، مؤكدًا أن الدولة تحملت ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة التي بلغت 400% وضخت المزيد من اللحوم المختلفة، وتعمل الآن على تخفيض أسعار الأعلاف لتقليل سعر تداول اللحوم البلدية في الأسواق وفي محلات الجزارة.

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية استمرار ضخ مزيد من اللحوم المستوردة فائقة الجودة من اللحوم السودانية والتشادية والصومالية بخلاف اللحوم القادمة من البرازيل والهند وغيرها من المناطق الآمنة بهدف السيطرة على أسواق اللحوم وثبات أسعارها، مع منح فرصة كاملة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق.