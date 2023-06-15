الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: انفراجة فى أسعار اللحوم بعد انخفاض أسعار الأعلاف 30%

طارق سليمان
طارق سليمان

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك انفراجة في أسواق اللحوم بعد تراجع أسعار الأعلاف بنسبة 30% وعودة دورات التسمين مرة أخرى، حيث تم التنسيق بين الوزارة ومحافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للإفراج عن أكبر كمية من الأعلاف في الموانئ نظرا لأنها تمثل نسبتها 80% في عمليات التسمين وهي تؤثر في ارتفاع وانخفاض أسعار اللحوم والثروة الداجنة.

وقال "سليمان" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن أسعار اللحوم مرتفعة لدى الجزارين ومحلات الجزارة، وهو ما تحاول أن تواجهه الدولة بضخ مزيد من اللحوم في الأسواق، سواء من الأنواع البلدية أو المستوردة، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى أنها تمثل دورة إنتاجية وتأخذ فترة معينة حتى يتم الإنتاج من اللحوم، وتنخفض الأسعار بانخفاض أسعار الأعلاف، وبالتالي تنخفض أسعار اللحوم لدى الجزارين.

وأضاف سليمان أن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع مباحث التموين لمتابعة وصول الأعلاف المفرج عنها إلى مربي الماشية وضبط المتلاعبين منهم وتنفيذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين، مؤكدًا أن الدولة تحملت ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة التي بلغت 400% وضخت المزيد من اللحوم المختلفة، وتعمل الآن على تخفيض أسعار الأعلاف لتقليل سعر تداول اللحوم البلدية في الأسواق وفي محلات الجزارة.

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية استمرار ضخ مزيد من اللحوم المستوردة فائقة الجودة من اللحوم السودانية والتشادية والصومالية بخلاف اللحوم القادمة من البرازيل والهند وغيرها من المناطق الآمنة بهدف السيطرة على أسواق اللحوم  وثبات أسعارها، مع منح فرصة كاملة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق.

الزراعة انفراجة أسعار اللحوم بعد أنخفاض الأعلاف

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بالإسكندرية

حلم حققته يد التطوير.. «محور المحمودية» أكبر مشروع مرورى تنموى بالإسكندرية

الرئيس السيسى يصل إلى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لافتتاحها

الرئيس السيسى يفتتح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (بث مباشر)

التحريات تكشف ملابسات حريق التهم شقة بالعمرانية

الزراعة: انفراجة فى أسعار اللحوم بعد انخفاض أسعار الأعلاف 30%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى