الصحف تبرز تفقد الرئيس السيسى لمشروعات "حياة كريمة" وكلمة "الطيب" أمام مجلس الأمن

حاز نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الخميس، التي أبرزت تفقد الرئيس عددًا من المشروعات ضمن مبادرة (حياة كريمة) بقرية الأبعادية في البحيرة، فضلًا عن حضوره فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية.

كما اهتمت الصحف بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (نصر 56) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية (المايلز)، وذلك ضمن خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتابعت الصحف وقائع الكلمة التاريخية التي ألقاها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمس عبر الفيديو كونفرانس بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حيث أكد أنَّ الأزمات التي تخيم على إنسان العصر الحديث، هنا في الشرق، وتزحف الآن بقوة لتُضيق عليه الخناق في الغرب، ما كان لها أن تكون لو أن حضارتنا الحديثة وثقافتنا المعاصرة لم تبالغ في التنكر للدِّين، ولم تلق به وبتعاليمه وراء ظهرها.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(المصري اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع تفقد الرئيس السيسي أمس عددًا من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، حيث شملت جولة الرئيس (الوحدة الصحية، ودار المسنين، ومجمع الخدمات التكنولوجية، ومجمع الخدمات الزراعية)، فضلًا عن مداخلته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية.

- الرئيس السيسي: نستطيع معًا كدولة وشعب أن نتغلب على كل التحديات التي تواجهنا

وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس السيسي خلال لقائه أمس مع أهالي قرية "الأبعادية" بمحافظة البحيرة، ومشاركتهم في مأدبة إفطار على هامش جولته التفقدية، "أننا نستطيع معًا كدولة وشعب أن نتغلب على كل التحديات التي تواجهنا"، مضيفًا لا أحد يستطيع أن يفعل شيئًا بمفرده، لا رئيس ولا حكومة ولا مؤسسات، ولكن نستطيع معًا كدولة وشعب أن نواجه التحديات".

ونقلت الصحف عن الرئيس السيسي القول: "إن ما رأيته من مشروعات في قرية الأبعادية؛ يجعلنا أكثر إصرارًا على الاستمرار فيما نقوم به الآن حتى يتم الانتهاء من تطوير كل القرى في الريف المصري، وليس فقط المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة".

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي تفقد دار مسنين الأبعادية، وقال لنزلاء دار مسنين الأبعادية: "جئت إليكم للاطمئنان على أحوالكم"، وتساءل "هل كل احتياجاتكم متوفرة؟"، وأجاب النزلاء بأن جميع احتياجاتكم متوفرة، كما أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بزيارة الرئيس السيسي إلى الدار.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس قام بتفقد مجمع الخدمات التكنولوجية، وأعرب عن شكره لكل العاملين على جهودهم المبذولة لخدمة المواطنين، واستمع الرئيس إلى شرح مفصل حول الخدمات التي يقدمها المجمع من بينها مكاتب خاصة للشهر العقاري والبريد المصري والأحوال المدنية والوحدة المحلية المتمثلة بالمركز التكنولوجي.

وأبرزت الصحيفة ترحيب أهالي قرية الأبعادية بالرئيس السيسي، في مشهد جماهيري حاشد، مشيرة إلى إشادة الأهالي بإنجازات الرئيس، قائلين "نحن فخورون بك لأنك رفعت اسم مصر عاليًا، ومنّ الله علينا واختارك لنصرة هذا البلد"، موجهين الشكر للرئيس السيسي، على جميع الخدمات المقدمة لهم.

- بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير

في حين تناقلت صحيفة (الأهرام) تشديد الرئيس السيسي - في مداخلة خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية أمس - على أن بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير، وأنه أمين مع المصريين وأمين عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه، قائلًا: "حساب البشر سهل.. ولكن حساب رب البشر أصعب.. ربنا مطلع على كل شيء".

وأشارت إلى أن الرئيس أكد أن حجم العمل المطلوب في الدولة المصرية كثير جدًا، ويحتاج إلى العمل ليلًا ونهارًا، لعشرات السنين بلا كلل أو ملل وبأموال ضخمة، ووجه الشكر لكل من أسهم في المشروعات والأنشطة التي تم تنفيذها في محافظتي الإسكندرية والبحيرة سواء من الدولة أو من خلال منظمات المجتمع المدني. وقال إن الكثير من المشروعات التي نقوم بها لو كانت تمت في أماكن جديدة لم تكن ستكلف كل هذه التكاليف، موضحًا أننا نضطر أن نصلح ثم نقوم بالبناء على ما تم إصلاحه.

على هامش الجولة التفقدية للرئيس السيسي، نشرت (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض عددًا من محاور العمل الوطني في مختلف المجالات بالمحافظتين خلال السنوات الثماني الماضية.

ونقلت الصحيفة تأكيد رئيس الوزراء أن الأمر الملموس دائمًا كان يتمثل في الجانب المادي المتمثل في الإسكان والطرق، بينما الأمر الواقع أن استثمارات الدولة المصرية كانت في الإنسان المصري في الخدمات الكثيرة التي كان يعاني من نقصانها، لكننا لدينا إجمالي في هاتين المحافظتين فقط من استثمارات خلال الفترة من منتصف 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي تجاوزت 812 مليار جنيه، وفي مجال بناء الإنسان كانت لدينا الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، تم إنفاق وضخ استثمارات تقدر بـ46 مليار جنيه في هذه الفترة للمحافظتين.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي أكد أهمية الزيارة التي تأتي ضمن العديد من الزيارات والجولات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في ربوع مصر كلها؛ لمتابعة حجم العمل والإنجاز الذي يتم على أراضى الدولة، موضحًا أن تلك المشروعات القومية تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، وتعمل الدولة بكل مؤسساتها نحو تحقيق هذا الهدف، لإيمانها الراسخ بأن "المواطن المصري يستحق أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل، وبيئة نظيفة وصحية تساعده على العمل والإنتاج".

- الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (نصر 56)

وأوردت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (نصر 56) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني، باستخدام مقلدات الرماية (المايلز)، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرحلة تضمنت عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة باستخدام نظم ومقلدات الرماية (المايلز)؛ للاستفادة بالمنظومات الحديثة التي تحقق الواقعية في التدريب؛ فضلًا على قدرتها في تحقيق التقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة بالمشروع، وظهر خلال المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

وذكرت الصحيفة أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على استخدام أحدث نظم التدريب المتطورة بالتزامن مع التطوير المستمر لمحاكيات التدريب عالميًا؛ ما يسهم في الارتقاء بمعدلات الأداء وصولًا لأعلى مستويات الكفاءة القتالية.

- كلمة تاريخية لشيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين أمام مجلس الأمن الدولي

كما تابعت الصحف وقائع الكلمة التاريخية التي ألقاها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمس عبر الفيديو كونفرانس بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حيث أكد أنَّ الأزمات التي تخيم على إنسان العصر الحديث، هنا في الشرق، وتزحف الآن بقوة لتُضيق عليه الخناق في الغرب، ما كان لها أن تكون لو أن حضارتنا الحديثة وثقافتنا المعاصرة لم تبالغ في التنكر للدِّين، ولم تلق به وبتعاليمه وراء ظهرها، وأنّها تعلّمتْ من هدى السماء حرمة الدماء، وقيمة «العدل» ومحوريته في استقرار الأفراد والمجتمعات.

ونسبت صحيفة (الأهرام) إلى فضيلة الإمام الأكبر القول "إني أُخاطبكم اليوم من «مِصْرَ»، واحة السلام وملتقى الأديان، وبلد الحضارة والتاريخ، والأمن والأمان، وإنه ليسعدني أن يأتي حديثي إلى حضراتكم تلبية لدعوةٍ عزيزةٍ من دولة الإمارات العربية المتَّحِدَة، بصفتها عضوًا منتخبًا ورئيسًا للدورة الحالية لمجلس الأمن.

وأضافت الصحيفة أن شيخ الأزهر أكد أنه ليس من العدل، ولا من العلم في شيء ما يقال من أن الإسلام دين السيف ودين الحروب، موضحا أن التاريخ يشهد على أن الحرب في الإسلام حالة استثنائية، وضرورة من ضرورات الدفاع عن النفس وعن الأرض والعرض والشرف.

فيما سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على اللقاء الذي عقده وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع وزير الزراعة والموارد المائية والمصايد بالجمهورية التونسية عبدالمنعم بيلاتي، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفي إطار استضافة مصر لفعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعنى بالمياه (AMCOW) خلال الفترة (13- 15) يونيو 2023.

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد سويلم -خلال اللقاء- قوة العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، متوجهًا بالشكر للجمهورية التونسية على موقفها الداعم لمصر في ملف المياه.

رياضيًا، أوردت صحيفة (الأهرام) تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوت ديفوار بعد فوزه على غينيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة الإفريقية، ليتصدر الفراعنة قمة مجموعتهم برصيد 12 نقطة ويتوقف رصيد غينيا عند 9 نقاط.

وذكرت الصحيفة أن غينيا تقدمت بهدف في الدقيقة 26 عن طريق جيناسي وتعادل تريزيجيه لمصر في الدقيقة 42 وأحرز مصطفي محمد هدف الفوز في الدقيقة 79.