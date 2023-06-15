فوربس: 91% من شركات قطاع التصنيع بأمريكا تعتزم رفع الأسعار

كشف استطلاع رأي لمجلة فوربس الأمريكية، عن أن 91% من شركات قطاع التصنيع بالولايات المتحدة تعتزم رفع الأسعار في النصف الثاني من عام 2023، يهدد بمزيد من التضخم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن تسعة من كل 10 شركات مصنعة تعتزم رفع الأسعار في النصف الثاني من هذا العام، وستأتي الزيادات على رأس الارتفاعات السابقة حيث قال ما يقرب من 62% إنهم رفعوا الأسعار بالفعل هذا العام.

- علامة على زيادة التضخم

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4% في مايو الماضي، وهو أبطأ وتيرة له في عامين، فإن إجابات المديرين التنفيذيين في قطاع التصنيع قد تكون علامة على زيادة التضخم في الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد الأمريكي من النصف الثاني في عام 2023، حيث قال 57% من المستطلعين إنهم رفعوا الأسعار بنسبة 5% على الأقل.

ووجد الاستطلاع دعمًا واضحًا للرئيس جو بايدن عندما طُلب من المشاركين مقارنة سياسات التصنيع الخاصة بالمرشحين، وردًا على سؤال حول ما إذا كانت السياسة الفيدرالية الحالية بشأن التصنيع قد ساعدت قطاعهم؟ قال 78% إنها فعلت ذلك.

واستهدفت الدراسة الاستقصائية التي أُجريت في أوائل شهر يونيو والتي شملت 150 مديرًا تنفيذيًا في الولايات المتحدة، قياس كيفية تعامل الشركات المصنعة مع بيئة ارتفاع التكاليف واضطرابات سلسلة التوريد والركود المحتمل.

- المسئولون التنفيذيون للشركات يفضلون بايدن من بين مرشحي الرئاسة

وفي سلسلة من الأسئلة حول المرشح الرئاسي الذي سيبذل قصارى جهده في القضايا ذات الصلة بالمصنعين ، فضل المسئولون التنفيذيون بايدن.

وقال ما يقرب من النصف (46%) إن بايدن سيبذل قصارى جهده في خلق بيئة للمصنعين الصغار والمتوسطين للازدهار مقابل أقل من الثلث للرئيس السابق دونالد ترامب (31%).

وفضل عدد مماثل (45%) خطط بايدن لتحفيز إعادة التوطين مقابل خطط ترامب (32٪)، ولتخفيف التضخم (43% بايدن إلى 35% ترامب)؛ ولإبرام صفقات تجارية لتعزيز التصنيع (39% بايدن إلى 35٪ ترامب) ولتشكيل والإشراف على فريق عمل رئاسي للذكاء الاصطناعي (49% بايدن إلى 25% ترامب).

وتلقى كل من حاكم فلوريدا رون ديسانتس من الجانب الجمهوري وروبرت كينيدي جونيور من الحزب الديمقراطي مستويات أقل من الدعم لكل من هذه الأسئلة.

وبشكل عام انقسم المشاركون بين الديمقراطيين والجمهوريين على الحزب الذي من المرجح أن يحقق نهضة صناعية، حيث كان 41% يفضلون الديمقراطيين و39% للجمهوريين. قال 13% إن أيًا من الحزبين و7% غير متأكدين.