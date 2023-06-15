الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فوربس: 91% من شركات قطاع التصنيع بأمريكا تعتزم رفع الأسعار

جريدة الدستور

كشف استطلاع رأي لمجلة فوربس الأمريكية، عن أن 91% من شركات قطاع التصنيع بالولايات المتحدة تعتزم رفع الأسعار في النصف الثاني من عام 2023، يهدد بمزيد من التضخم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن تسعة من كل 10 شركات مصنعة تعتزم رفع الأسعار في النصف الثاني من هذا العام، وستأتي الزيادات على رأس الارتفاعات السابقة حيث قال ما يقرب من 62% إنهم رفعوا الأسعار بالفعل هذا العام.

- علامة على زيادة التضخم

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4% في مايو الماضي، وهو أبطأ وتيرة له في عامين، فإن إجابات المديرين التنفيذيين في قطاع التصنيع قد تكون علامة على زيادة التضخم في الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد الأمريكي من النصف الثاني في عام 2023، حيث قال 57% من المستطلعين إنهم رفعوا الأسعار بنسبة 5% على الأقل.

ووجد الاستطلاع دعمًا واضحًا للرئيس جو بايدن عندما طُلب من المشاركين مقارنة سياسات التصنيع الخاصة بالمرشحين، وردًا على سؤال حول ما إذا كانت السياسة الفيدرالية الحالية بشأن التصنيع قد ساعدت قطاعهم؟  قال 78% إنها فعلت ذلك.

واستهدفت الدراسة الاستقصائية التي أُجريت في أوائل شهر يونيو والتي شملت 150 مديرًا تنفيذيًا في الولايات المتحدة،  قياس كيفية تعامل الشركات المصنعة مع بيئة ارتفاع التكاليف واضطرابات سلسلة التوريد والركود المحتمل.

- المسئولون التنفيذيون للشركات يفضلون بايدن من بين مرشحي الرئاسة

وفي سلسلة من الأسئلة حول المرشح الرئاسي الذي سيبذل قصارى جهده في القضايا ذات الصلة بالمصنعين ، فضل المسئولون التنفيذيون بايدن. 

وقال ما يقرب من النصف (46%) إن بايدن سيبذل قصارى جهده في خلق بيئة للمصنعين الصغار والمتوسطين للازدهار مقابل أقل من الثلث للرئيس السابق دونالد ترامب (31%).

 وفضل عدد مماثل (45%) خطط بايدن لتحفيز إعادة التوطين مقابل خطط ترامب (32٪)، ولتخفيف التضخم (43% بايدن إلى 35% ترامب)؛ ولإبرام صفقات تجارية لتعزيز التصنيع (39% بايدن إلى 35٪ ترامب) ولتشكيل والإشراف على فريق عمل رئاسي للذكاء الاصطناعي (49% بايدن إلى 25% ترامب).

وتلقى كل من حاكم فلوريدا رون ديسانتس من الجانب الجمهوري وروبرت كينيدي جونيور من الحزب الديمقراطي مستويات أقل من الدعم لكل من هذه الأسئلة. 

وبشكل عام انقسم المشاركون بين الديمقراطيين والجمهوريين على الحزب الذي من المرجح أن يحقق نهضة صناعية، حيث كان 41% يفضلون الديمقراطيين و39% للجمهوريين. قال 13% إن أيًا من الحزبين و7% غير متأكدين.

استطلاع رأى اضطرابات الإستطلاع السابق دونالد ترامب المرشح الرئاسي المديرين التنفيذيين

الأكثر قراءة

موقع بوابة الأزهر الرسمى للتقديم على الصف الأول الابتدائى 2023

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 15-6-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 15-6-2023

الكاتبة ناهد السيد عن "مقبرة الخالدين": خطوة مهمة لحفظ الإرث الوطني والتاريخي

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 15-6-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى