التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثانى بالمقطم

صرحت نيابة المقطم والخليفة بدفن جثة طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثاني بدائرة قسم شرطة المقطم عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكان لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من شُرفة شقة أسرته بالطابق الثاني بالمقطم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

ورجّحت التحريات الأولية أن الطفل اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني أثناء اللهو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر عاميين، مصابًا بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وبسؤال أسرته، قالوا إنه سقط من الطابق الثاني أثناء وجوده بشرفة الشقة، وأنه كان يلهو في الشرفة اختل توازنه وسقط من الشرفة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.