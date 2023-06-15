الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثانى بالمقطم

جثة طفل
جثة طفل

صرحت نيابة المقطم والخليفة بدفن جثة طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثاني بدائرة قسم شرطة المقطم عقب ورود تقرير الصفة التشريحية. 

وكان لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من شُرفة شقة أسرته بالطابق الثاني بالمقطم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

ورجّحت التحريات الأولية أن الطفل اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني أثناء اللهو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر عاميين، مصابًا بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وبسؤال أسرته، قالوا إنه سقط من الطابق الثاني أثناء وجوده بشرفة الشقة، وأنه كان يلهو في الشرفة اختل توازنه وسقط من الشرفة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أحد العقارات اقت ارتكب الأهالي الار اقتر أسفل

الأكثر قراءة

موعد صرف المرتبات والمعاشات قبل إجازة عيد الأضحى

محلل صينى: اعتبار ألمانيا الصين عدوًا لها من الحملات الغربية المعروفة بـ"صينوفوبيا"

اقتصاديون يحذرون من حدوث ركود للاقتصاد البريطانى خلال العام الجارى

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-6-2023

مباحثات مع الراعى الاستراتيجى الحكومى لاقتصاد الهيدروجين ببريطانيا

موقع بوابة الأزهر الرسمى للتقديم على الصف الأول الابتدائى 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء أبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى