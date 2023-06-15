جورى بكر تعلن طلاقها بشكل مفاجئ

اعلنت الفنانة جوري بكر طلاقها بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام".

ونشرت جوري بكر من خلال خاصية الاستوري: "وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين الرجل المحترم زوجي وبتمنالة كل الخير وأرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لأني مش هرد على مكالمات شكرا".

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة جوري بكر، الشهيرة بـ "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة" سبب نجاح المسلسل، قائلة: "حبنا كلنا للمسلسل، وإحنا واثقين أن المسلسل هيكسر الدنيا، من حب المخرج أستاذ محمد سامي للمسلسل، وكذلك الفنان محمد رمضان، ومجموعة العمل كلها".

وأضافت الفنانة جوري بكر خلال أحد اللقاءات التليفزيونية: "كلنا حابين بعض، كلنا عايشين مع بعض، ما كنتش تحس إن حد داخل علينا إنه نجم".

وعن الفنانين الذين وجهوها في المسلسل، قالت: "أولهم محمد سامي، ثم أحمد فهيم، ومحمد رمضان ساعدني في المشاهد.

وأضافت أن محمد رمضان قال لي: "جوري عايزك تركزي مع أستاذ محمد سامي؛ لأن أستاذ محمد شاطر جدًا في التفاصيل الصغيرة الخاصة بالممثلات، بيعرف يمسك الست ويشربها الدور".

وتابعت: "قالولي إنت بتفكرينا بروجينا، في مسلسل البرنس".