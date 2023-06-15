الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد ختام الدورى الرياضى لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى

مركز شباب كفر الزيات
مركز شباب كفر الزيات بمحافظة الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من داخل مركز شباب كفر الزيات، ختام فعاليات الدوري الرياضي لقطاع وجه بحري، والذي نظمه اتحاد مراكز شباب مصر بمحافظة الغربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور مجدي وكوك رئيس فرع الاتحاد بالغربية، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وشهد المحافظ ومرافقوه المباراة النهائية لكرة القدم بين فريق مركز شباب إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ومركز شباب الأبشيط بمحافظة الغربية، والتي انتهت بفوز ممثل محافظة البحيرة وتتويجه بالمركز الأول.

كما تنافست مراكز شباب محافظات الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، والإسكندرية في ألعاب (كرة القدم، اليد، السلة، الطائرة وتنس الطاولة) إلى جانب تنافست معارض أندية الفتاة والمرأة في عرض مشغولاتهم اليدوية المتنوعة.

وأسفرت المنافسات عن حصول نادي الفتاة بالغربية على المركز الأول والإسكندرية على المركز الثاني، كما حصل مركز شباب شينو بمحافظة كفر الشيخ على المركز الثاني للكرة الطائرة، في حين حصل مركز شباب سموحة بالإسكندرية على كأس المركز الأول، وفي لعبة تنس الطاولة فاز مركز شباب كفر مجاهد بمحافظة البحيرة بالمركز الثاني، في حين حصل مركز شباب أبو قطفة بمحافظة كفر الشيخ على المركز الأول.

كما حصل مركز شباب دنوشر بمحافظة الغربية على المركز الثاني في لعبة كرة السلة، وحصل مركز شباب الحرمين على المركز الأول، إلى جانب حصول مركز شباب دمنهور على المركز الثاني في كرة اليد، ومركز شباب  الظاهرية بالإسكندرية على المركز الأول.

وعلى هامش المباريات، تفقد المحافظ معرض المنتجات والحرف اليدوية والذي نظمه أندية الفتاة والمرأة بمحافظات الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية والبحيرة، مشيدًا بجودة المنتجات، كما تبادل المحافظ ورئيس الاتحاد الدروع والهدايا التذكارية.

محافظ الغربية يشهد ختام الدورى الرياضى لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى
محافظ الغربية يشهد ختام الدورى الرياضى لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى
محافظ الغربية يشهد ختام الدورى الرياضى لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى
محافظ الغربية يشهد ختام الدورى الرياضى لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى
محافظ الغربية يشهد ختام الدورى الرياضى لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى
محافظ الغربية يشهد ختام الدورى الرياضى لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى
محافظ الغربية يشهد ختام الدورى الرياضى لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى
محافظ الغربية يشهد ختام الدورى الرياضى لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى
محافظ الغربية يشهد ختام الدورى الرياضى لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى
محافظ الغربية يشهد ختام الدورى الرياضى لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى
الاتحاد العام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور مهندس أحمد عطا الشباب والرياضة المباراة النهائية بالمركز الأول بمحافظة الغربية رئيس مركز ومدينة كفر الزيات للكرة الطائرة لدكتور طارق رحمي مشغولاتهم اليدوية

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