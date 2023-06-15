عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": حكم الإخوان يتنافى مع القيم المصرية والهوية الوطنية

قال الكاتب والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كانت لازمة، لأنه عندما ندرس الشعب المصري، تجد أن نظام حكم الإخوان يتنافى كثيرًا مع القيم المصرية والدولة المصرية الحديثة وأمور كثيرة تخص الهوية الوطنية.

وأضاف سعيد خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أنه بعد عام واحد فقط من حكم جماعة الإخوان، حدثت ثورة 30 يونيو العظيمة بأعدادها وأغانيها ، وهو ما يجعلك مشدوه من حجم ما حدث وحجم التغيير الذي تحقق، ولربما نجد في بلاد أخرى أنه قد حدث انقسامات في الجيش وانقسامات بين القوى السياسية، مؤكدًا أنه في ثورة 30 يونيو حدث نوع من الإجماع الذي تكون ما بين النخبة الحريصة على هذه البلد التي قررت عملية التغيير.

وأوضح أن الهوية المصرية والوطنية المصرية في الأساس تكونت وهي ملتحمة جدًا بالجيش المصري، لافتاً إلى أن الجيش المصري داخل في النسيج الوطني المصري منذ نشأته وحارس على الدولة.