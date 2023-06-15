الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": حكم الإخوان يتنافى مع القيم المصرية والهوية الوطنية

عبدالمنعم سعيد في
عبدالمنعم سعيد في برنامج الشاهد

قال الكاتب والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة  30 يونيو كانت لازمة، لأنه عندما ندرس الشعب المصري، تجد أن نظام حكم الإخوان  يتنافى  كثيرًا مع القيم المصرية والدولة المصرية الحديثة وأمور كثيرة تخص الهوية الوطنية.

 

وأضاف سعيد خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أنه بعد عام واحد فقط من حكم جماعة الإخوان، حدثت ثورة 30 يونيو العظيمة بأعدادها وأغانيها ، وهو ما يجعلك مشدوه من حجم ما حدث وحجم التغيير الذي تحقق، ولربما نجد في بلاد أخرى أنه قد حدث انقسامات في الجيش وانقسامات بين القوى السياسية، مؤكدًا أنه في ثورة 30 يونيو حدث نوع من الإجماع الذي تكون ما بين النخبة الحريصة على هذه البلد التي قررت عملية التغيير. 

 

وأوضح أن الهوية المصرية والوطنية المصرية في الأساس تكونت وهي ملتحمة جدًا بالجيش المصري، لافتاً إلى أن الجيش المصري داخل في النسيج الوطني المصري منذ نشأته وحارس على الدولة.

الأكثر قراءة

للمصريين المقيمين بالسعودية.. المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

"آسيا تايمز" تسلط الضوء على أنظمة الأسلحة المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية

القبض على سائق ميكروباص لمضايقته فتاة بالقاهرة

تريزيجيه: التأهل إلى أمم أفريقيا أمر طبيعى.. ونسعى لحصد اللقب

غرق طفلين أثناء السباحة فى ترعة بأسوان

المرور: الرادارات الحديثة تلتقط 1297 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء أبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى